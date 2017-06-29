Миронов обратился в СК и МВД по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать эксгумацию тела 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП в городе Балашиха и в крови которого экспертиза обнаружила алкоголь, для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба партии.
Уточняется, что депутатские запросы Миронов направил по просьбе отца мальчика Романа Шимко, который пока официально не признан потерпевшим и не имеет соответствующих процессуальных прав.
По словам Миронова, отсутствие или наличие алкоголя в крови погибшего мальчика никак не должно влиять на ход основного дела и степень ответственности виновницы аварии, в том числе "речь идет об ответственности должностных лиц".
"Чтобы установить истину и восстановить справедливость в этой истории, нужно определить, каким образом были получены абсурдные результаты первой экспертизы, о том, что ребенок будто бы был пьян. И если были нарушения, виновные не должны уйти от ответственности", — заключил парламентарий.