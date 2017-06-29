Миронов обратился в СК и МВД по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать эксгумацию тела 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП в городе Балашиха и в крови которого экспертиза обнаружила алкоголь, для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба партии.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Уточняется, что депутатские запросы Миронов направил по просьбе отца мальчика Романа Шимко, который пока официально не признан потерпевшим и не имеет соответствующих процессуальных прав.

"Когда появился результат анализа якобы с наличием алкоголя, я понял, что акцент смещается, все стали обсуждать, пьяный был ребенок или нет, а виновница ДТП уже где-то в стороне… Я буду помогать семье Шимко, чтобы не бросали тень на эту семью. Люди потеряли ребенка, а их еще долбят, мол, у вас ребенок пьяный! Я направил официальные обращения с просьбой провести эксгумацию, чтобы раз и навсегда эту бредовую идею о "пьяном мальчике" забыть!", — цитирует Миронова пресс-служба.

По словам Миронова, отсутствие или наличие алкоголя в крови погибшего мальчика никак не должно влиять на ход основного дела и степень ответственности виновницы аварии, в том числе "речь идет об ответственности должностных лиц".

"Чтобы установить истину и восстановить справедливость в этой истории, нужно определить, каким образом были получены абсурдные результаты первой экспертизы, о том, что ребенок будто бы был пьян. И если были нарушения, виновные не должны уйти от ответственности", — заключил парламентарий.