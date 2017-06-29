В Кемерово трехлетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

КЕМЕРОВО, 29 июн — РИА Новости. Трехлетний мальчик в городе Кемерово попал в больницу после падения из окна пятого этажа, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг около 12.00 (8.00 мск) в Кировском районе города. Пострадавшего мальчика с травмами различной тяжести доставили в больницу. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок получил травмы в результате падения из окна квартиры на пятом этаже.

"Предварительно установлено, что пока мама малыша находилась в ванной, он с помощью стула взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, в результате ребенок упал на улицу", — сказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку и просят родителей быть предельно внимательными к маленьким детям и никогда не оставлять их без присмотра.

"По каждому подобному происшествию с ребенком полицейские проводят проверку, и если будет установлена вина родителей, они будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной", — отметили в ГУМВД.