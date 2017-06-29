Суд отказался освободить главу УСБ СК Максименко из СИЗО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 июля оставил в СИЗО руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (известен также как Шакро Молодой), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", — огласила решение судья. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката Андрея Гривцова. Ранее суд также отклонил жалобу на продление срока ареста его заместителю Александру Ламонову.

Адвокат заверял судью, что его подзащитный не будет даже пытаться помешать расследованию. "Он допрошен порядка десяти раз, дает пояснения, на все вопросы подробно отвечал", — сказал Гривцов. По его словам, состояние здоровья Максименко "вызывает серьезнейшие опасения". "Один раз он уже госпитализировался в связи с весьма тяжелым состоянием. Я опасаюсь, что он может снова впасть в тоже состояние. Он жалуется на головные боли и недостаток сна", — отметил защитник и просил заменить меру пресечения на домашний арест, ведь он зарегистрирован недалеко от Следственного управления ФСБ России.

"Еще за полгода до ареста я знал, что в отношении меня проводятся оперативно-розыскные мероприятия, но не предпринял никаких действий, чтобы помешать им. Я заинтересован в объективном расследовании дела", — обратился Максименко к судье.

Следователь ФСБ, в свою очередь, категорически возражал против освобождения обвиняемого. "Он обладает обширными связями, в том числе с лицами из криминальной среды. Он может повлиять на своих подчиненных, может получать сведения о планирующихся следственных действиях", — отметил он.

Следователь также отметил "личную нечистоплотность" Максименко. "За годы своей работы он выстроил такую систему, где такие понятия, как "честь офицера" и "совесть" стали пустым звуком. Сотрудники выполняли только его указания, которые направлены на удовлетворение его личных амбиций", — заявил он.

Максименко также предъявлено обвинение по новому эпизоду.

Так, согласно информации источников, Максименко получил взятку в валюте, сумма которой в пересчете превышает 1 миллион рублей, за возбуждение дела в отношении сотрудников отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга. Взяткодателем является скандально известный предприниматель Бадри Шенгелия. Он, по словам источников агентства, лично передал Максименко деньги за возбуждение дела против оперативника, изъявшего и не вернувшего ему дорогостоящие часы марки Hublot.

На продлении срока ареста главе УСБ СК РФ следователь ФСБ подтвердил возбуждение дела в отношении Максименко и Шенгелии.

Шенгелия проходит по делу подозреваемым в даче взятки главе УСБ СК РФ. В разговоре с РИА Новости ранее он подтвердил, что является подозреваемым. Также он подтвердил, что часы Hublot были у него изъяты возле одного из ресторанов Петербурга в конце 2014 года, куда он приехал на встречу, туда же наведались оперативники отдела местного уголовного розыска, которые и изъяли указанные часы.

После пропажи часов Шенгелия обратился к Максименко и передал ему взятку за возбуждение уголовного дела в отношении оперативника угрозыска, забравшего часы. Данный факт Шенгелия не отрицает. По словам источника РИА Новости, Шенгелия дал на полковника показания. Сам подозреваемый в даче взятки это не комментирует.

Бадри Шенгелия был свидетелем в ряде уголовных дел в отношении известного криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.