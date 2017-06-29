В Приморье возбудили дело после нападения сторожевой собаки на двух девочек

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения сторожевой собаки на двух девочек, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по факту нападения сторожевой собаки на детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с привязи сорвалась собака породы алабай и покусала двух девочек 11-и и 8-и лет во дворе частного дома в поселке Врангель. Отмечается, что раны не представляют опасности для жизни детей, однако могут оставить следы. Изъяты образцы для исследования на предмет наличия у собаки бешенства и других заболеваний.

Ранее пресс-служба СК сообщала, что двое детей шли в гости к подруге, территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку. Пес был обезврежен. Детям оказана медицинская помощь.

Прокуратура Находки организовала проверку неоказания медицинской помощи двум девочкам. Медицинские работники больницы в поселке Врангель отказались оказать помощь, мотивировав отсутствием врачей узкой практики, пострадавшим рекомендовали проехать в Находкинскую городскую больницу, сообщает ведомство.