КЕМЕРОВО, 29 июн — РИА Новости. Главное управление МВД по Кемеровской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников территориального отдела внутренних дел в связи с конфликтом в садоводческом товариществе "Рябинка", одним из участников которого оказался начальник департамента промышленности региональной администрации Сергей Карпунькин.

В среду в интернете появилась видеозапись, на которой соседи по даче обвинили чиновника, его супругу и друзей в нанесении им побоев и угрозах. Также в отдельных СМИ появились данные, что полиция не выехала на место происшествия по сообщению местных жителей об инциденте.

В областном главке МВД в свою очередь сказали, что сотрудники отдела по Кемеровскому району проводят проверку по сообщению о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ "Рябинка". По предварительной информации полиции, между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. Кроме того, ведомство оценит действия самих полицейских.

"ГУМВД по Кемеровской области проводится служебная проверка в отношении сотрудников территориального ОВД. В ходе проверки будет изучена своевременность и полнота мер реагирования полицейских при поступлении сообщения о происшествии. По результатам служебной проверки действиям сотрудников и их руководителей будет дана принципиальная оценка, в случае установления вины они будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области также начало доследственную проверку информации о бездействии сотрудников полиции в этом конфликте.

В обладминистрации по поручению губернатора Амана Тулеева создана специальная комиссия из представителей кадровой службы, управлений делами и внутренней политики, которая даст собственную оценку инциденту. На время проверки Карпунькин отстранен от должности. Исполняющим обязанности начальника департамента промышленности назначен его первый заместитель Юрий Ударцев.