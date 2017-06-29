Спасатели рассказали о ходе поисков подростков, пропавших на Ладоге

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Почти 300 квадратных километров акватории Ладожского озера обследовали специалисты МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба трех неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"С начала поисков обследовано 295 квадратных километров акватории, за минувшие сутки — 10 квадратных километров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, наземные группы продолжают обследовать побережье в районе ЧП. Всего уже проверено свыше 80 километров береговой черты, семь из них — за прошедшие сутки. В четверг планируется продолжить поисковые работы с привлечением авиации, плавсредств, водолазов со специальным оборудованием и телеуправляемым аппаратом с гидролокатором бокового обзора, а также наземной группировки.

По данным МЧС РФ, к поисковым работам сейчас привлечены 130 человек, в том числе три водолаза, а также 34 единицы техники, из них одно воздушное судно и 12 плавсредств.