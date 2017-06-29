Челябинские прокуроры проверят, как ребенок получил травму в детском лагере

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту получения травм 12-летним ребенком в детском оздоровительном лагере "Дзержинец" в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

"Прокуратурой Челябинской области организована проверка обстоятельств получения травмы — перелома плечевой кости — 12-летним подростком в детском оздоровительном лагере "Дзержинец" Чебаркульского муниципального района", — говорится в сообщении.

Органами прокуратуры проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в случае установления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Челябинской области.