Юный призер ЧР по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в марте 2017 года у 16-летнего подростка нашли заболевание, которое препятствовало дальнейшим занятиям в секции и участию в соревнованиях. Несмотря на это он был допущен к спортивным занятиям и при прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок наступила смерть, сообщает СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности". Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.