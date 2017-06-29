Юный призер ЧР по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию умер на тренировке от полученных нагрузок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности". Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.