В Екатеринбурге выписали из больницы мальчика, проведшего четыре дня в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. В Екатеринбурге из городской клинической больницы №40 выписали четырехлетнего мальчика, который заблудился в тайге и провел там четыре дня, сообщила РИА Новости представитель медучреждения.

Ребенок пропал утром 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и, по одним данным, мужчина отпустил его, по другим – малыш сам убежал и потерялся. 14 июня ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.

"Мальчика сегодня выписали", — сказала представитель ГКБ №40.