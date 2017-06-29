Спасатели тушат лесные пожары в Сибири с помощью авиации

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Для тушения лесных пожаров в регионах Сибири МЧС активно задействует авиацию, с начала пожароопасного периода было сброшено более 1,5 тысячи тонн воды, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.
Как подчеркнул он, с начала пожароопасного периода воздушными судами было совершено около 200 сливов, "более 1500 тонн воды сброшено на очаги пожаров".
Главная задача, стоящая перед спасателями — не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов. "Так, 28 июля вертолет Ми-8 чрезвычайного ведомства не допустил распространения огня на населенный пункт Береть в Красноярском крае, а в Забайкалье самолет-амфибия Бе-200 ликвидировал пожар вблизи населенного пункта Рудник Жетково", — отметил собеседник.
Всего вертолеты Ми-8 произвели передислокацию "более 2300 сотрудников авиапожарной службы и доставили свыше 800 тонн груза" с начала пожароопасного периода.