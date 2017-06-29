Спасатели тушат лесные пожары в Сибири с помощью авиации

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Для тушения лесных пожаров в регионах Сибири МЧС активно задействует авиацию, с начала пожароопасного периода было сброшено более 1,5 тысячи тонн воды, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

© Фото : Jeff Schmaltz LANCE/EOSDIS MODIS Rapid Response Team, GSFC. Caption by Lynn Jenner Зонд НАСА зафиксировал десятки пожаров у озера Байкал

По его словам, для стабилизации обстановки в регионе в настоящее время "задействованы 10 вертолетов ведомства". Самолеты и вертолеты МЧС также оказывают помощь в Забайкалье, Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Туве", — рассказал собеседник агентства.

Как подчеркнул он, с начала пожароопасного периода воздушными судами было совершено около 200 сливов, "более 1500 тонн воды сброшено на очаги пожаров".

Главная задача, стоящая перед спасателями — не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов. "Так, ‪28 июля‬ вертолет Ми-8 чрезвычайного ведомства не допустил распространения огня на населенный пункт Береть в Красноярском крае, а в Забайкалье самолет-амфибия Бе-200 ликвидировал пожар вблизи населенного пункта Рудник Жетково", — отметил собеседник.

Для увеличения наземной группировки самолетом Ил-76 в Забайкалье доставлены 200 человек федерального резерва авиапарашютной службы из Ханты-Мансийска и Казани. В целях раннего обнаружения возникающих очагов пожаров применяется космический мониторинг, авиация также работает в плотном взаимодействии с наземной группировкой сил. "Ежедневно осуществляется переброска парашютистов-десантников и необходимых грузов к местам пожаров, действующих в труднодоступной местности", — резюмировал представитель ведомства.

Всего вертолеты Ми-8 произвели передислокацию "более 2300 сотрудников авиапожарной службы и доставили свыше 800 тонн груза" с начала пожароопасного периода.