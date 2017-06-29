На Ямале перевернулась лодка с местными жителями, два человека погибли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июн — РИА Новости. Лодка с пятью местными жителями перевернулась в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, два человека погибли, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник. Пять жителей деревни Ямгорт на моторной лодке отправились в село Овгорт. Мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением, и судно перевернулось.

"Трое мужчин самостоятельно добрались до берега, а двое утонули. В настоящее время лодка и тела двоих утопленников подняты. Необходимо отметить, что все участники происшествия во время движения находились без спасательных жилетов", — прокомментировали в следственном управлении.

Отмечается, что по данному факту ведомством проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, уточнили в следственном управлении.