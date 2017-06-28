Медкомпания Invitro подверглась кибератаке

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Инфраструктура медицинской компании Invitro ("Инвитро") подверглась кибератаке, при этом удалось избежать утечки персональных данных клиентов, сообщает компания на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Кибератака, которой вчера подверглись крупнейшие компании во всем мире, не обошла "Инвитро" стороной. В данный момент принимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре. Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам", — говорится в сообщении.

Invitro отмечает, что из-за инцидента пострадали внутренние процессы компании. В частности, увеличено время выдачи результатов анализов. Однако результаты исследований, проведенных лабораторными комплексами до 14:30 27 июня, были отправлены пациентам при помощи личного кабинета и мобильного приложения. Результаты исследований, проведенных позже этого времени, будут доставлены пациентам после устранения технического сбоя. На данный момент лабораторная информационная система восстановлена, идет процесс ее настройки.

Помимо этого, в медицинских офисах Invitro сохраняются временные ограничения на исследования CITO и приоритетное выполнение исследований. Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан лабораторными комплексами компании.

Invitro — российская частная медицинская компания, располагает 9 лабораторными комплексами и сетью более чем из 900 медицинских офисов. Страны присутствия — Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. В 1995 году была создана компания "ОМБ", одно из подразделений которой специализировалось на анализах для столичных больниц. В 1998 году было принято решение открывать розничные медицинские офисы, услуги в которых оказывались под брендом Invitro.