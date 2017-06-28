Состояние главы Татфондбанка, находящегося в СИЗО, ухудшилось

КАЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Состояние председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, находящегося под стражей по решению суда, ухудшилось и после оказания необходимой помощи контролируется, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.

Советский райсуд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану и содержится в СИЗО-2 в Казани.

Ранее в мае Мусина уже переводили из СИЗО в больницу в связи с ухудшением здоровья. По информации УФСИН России по Татарстану, 9 мая он был экстренно вывезен в учреждение Минздрава республики. После прохождение необходимого медицинского обследования и лечения состояние Мусина стабилизировалось, и он был возвращен в СИЗО.

"Следственно-арестованный Роберт Мусин 27 июня обратился в медицинскую часть следственного изолятора с жалобой на ухудшение самочувствия. Ему была оказана необходимая врачебная помощь", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время состояние Мусина контролируется.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее следствие выявило еще два эпизода преступной деятельности подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.-0-