Состояние главы Татфондбанка, находящегося в СИЗО, ухудшилось

КАЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Состояние председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, находящегося под стражей по решению суда, ухудшилось и после оказания необходимой помощи контролируется, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.
Ранее в мае Мусина уже переводили из СИЗО в больницу в связи с ухудшением здоровья. По информации УФСИН России по Татарстану, 9 мая он был экстренно вывезен в учреждение Минздрава республики. После прохождение необходимого медицинского обследования и лечения состояние Мусина стабилизировалось, и он был возвращен в СИЗО.
По данным ведомства, в настоящее время состояние Мусина контролируется.
По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".
Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.-0-