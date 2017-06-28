Половина присяжных выступила за снисхождение по делу Немцова

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Половина присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова выступила за снисхождение к одному или нескольким подсудимым, но детали пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.
Судья ответил, что никто не может воздержаться, старшина сказала, что мнения разделились поровну: "Шесть согласно, шесть — нет. Что в таком случае?".
Судья пояснил, что такой расклад голосов он будет толковать в пользу снисхождения.
О снисхождении к кому именно шла речь, пока неясно. Но тот факт, что этот вопрос был поднят, свидетельствует о том, что этого подсудимого или подсудимых присяжные признали виновными. В обратном случае вопрос о снисхождении бы не поднимался.