Половина присяжных выступила за снисхождение по делу Немцова

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Половина присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова выступила за снисхождение к одному или нескольким подсудимым, но детали пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

После восьми часов обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты, и старшина от их имени поинтересовалась у судьи: "У нас возникли вопросы. Если за снисхождение голосовать, все 12 голосуют?".

Судья ответил, что никто не может воздержаться, старшина сказала, что мнения разделились поровну: "Шесть согласно, шесть — нет. Что в таком случае?".

Судья пояснил, что такой расклад голосов он будет толковать в пользу снисхождения.

О снисхождении к кому именно шла речь, пока неясно. Но тот факт, что этот вопрос был поднят, свидетельствует о том, что этого подсудимого или подсудимых присяжные признали виновными. В обратном случае вопрос о снисхождении бы не поднимался.