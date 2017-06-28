Источник сообщил о пожаре на химзаводе в Оренбургской области

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пожар на площади в 200 квадратных метров возник на "Новотроицком заводе хромовых соединений" в Оренбургской области, есть риск загрязнения воздуха, на место выехала лаборатория, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Новотроицкий завод хромовых соединений", пожар воздушных кабельных тоннелей локализован на площади 200 квадратных метров (открытое горение ликвидировано). Пострадавших нет, проводится тушение пожара, сил и средств достаточно", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что технологический процесс предприятия остановлен.

"На место выехала лаборатория экологической службы Оренбургской области для замеров уровня ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. Обстановка находится под контролем", — уточняется в сообщении.

Как говорится на сайте предприятия, завод ежемесячно отгружает тысячи тонн готовой продукции (бихромат натрия, ангидрид хромовый, окись хрома и так далее) заказчикам в России и за рубежом. Продукция находит применение в ряде областей промышленности: текстильная, кожевенная, целлюлозно-бумажная, стекольная, лакокрасочная, производство синтетических моющих средств и так далее.