В Петербурге арестовали предполагаемого организатора экстремистской группы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга в среду санкционировал арест предполагаемого организатора экстремистского сообщества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя следственной службы управления ФСБ об аресте до 30 июля гражданина РФ Магомеда Ахимова, подозреваемого в организации экстремистского сообщества", — сказала Лебедева.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Азимов был задержан во вторник вместе с ещё одним подозреваемым, гражданином Таджикистана Мирзобаратом Мирзошариповым.

По данным пресс-службы горсуда, оба задержанных подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

В то же время, источник в правоохранительных органах утверждает, что оба задержанных имеют отношение к петербургской ячейке международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), деятельность которой расследует региональное управление ФСБ. По данным источника, разработка подозреваемых велась УФСБ совместно с Центром "Э" ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а непосредственное задержание проводилось при участии Росгвардии. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.

Уголовное дело в отношении организаторов ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в Санкт-Петербурге, функционировавшей в период с 2009 по 2015 год, было возбуждено в мае 2014 года. Один из главных основателей незаконной организаций Карим Ибрагимов в августе прошлого года был приговорен к 17 годам лишения свободы. Кроме того, были задержаны, а позже привлечены к уголовной ответственности и другие участники петербургской ячейки "Хизб ут-Тахрир". Всего в настоящее время осуждены девять её членов.

Партия исламского освобождения ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.