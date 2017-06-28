В Москве задержаны лжеврачи, продававшие спортивное питание вместо лекарств

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Столичные полицейские задержали 10 уроженцев Московской и Ростовской областей, которые обманывали пенсионеров, продавая им спортивное питание под видом универсального лекарства, сообщается на сайте МВД РФ.

"Установлено, что злоумышленники, предварительно распределив роли, звонили преимущественно пожилым гражданам, представлялись сотрудниками медицинских учреждений и сообщали им о плохих анализах и наличии различных болезней. Под видом оказания медицинских услуг предлагали купить дорогостоящие препараты, которые помогут излечить эти заболевания. Убедившись в наличии денежных средств у потерпевших, к ним отправляли двух участников группы, которые передавали спортивное питание под видом лекарства от всех болезней, после чего, получив денежные средства, скрывались", — приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Как сообщается, сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 5 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "мошенничество". В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлена причастность данной группы к совершению 11 аналогичных преступлений на территории Москвы", — говорится также в релизе.