В Севастополе мать ремнем придушила сына и выбросила его со второго этажа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как жительница Севастополя, с силой затянув на шее своего двухлетнего сына кожаный брючный ремень, выбросила ребенка через окно со второго этажа, сообщается на сайте СУСК РФ по городу.
По данным СК, мальчика обнаружила соседка, которая сняла с шеи ребенка ремень и вызвала бригаду "скорой". Мальчик был доставлен в больницу, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Добавляется, что 30-летняя подозреваемая помещена в севастопольскую психиатрическую больницу.