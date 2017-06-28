В Севастополе мать ремнем придушила сына и выбросила его со второго этажа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как жительница Севастополя, с силой затянув на шее своего двухлетнего сына кожаный брючный ремень, выбросила ребенка через окно со второго этажа, сообщается на сайте СУСК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Балаклавского района, подозреваемой в покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.

По данным СК, мальчика обнаружила соседка, которая сняла с шеи ребенка ремень и вызвала бригаду "скорой". Мальчик был доставлен в больницу, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Добавляется, что 30-летняя подозреваемая помещена в севастопольскую психиатрическую больницу.