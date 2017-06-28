Мосгорсуд отказался рассматривать иск о голосовании по реновации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в среду постановил оставить без рассмотрения иск двух жителей столицы об отмене постановления "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство правительства Москвы. Власти обосновали свою просьбу тем, что 16 июня Мосгорсуд уже отказывался удовлетворить аналогичный иск жителя столицы Александра Пархоменко, оспаривавшего то же постановление. Следовательно, суд уже изучил вопрос о законности этого правового акта и необходимости повторно решать этот вопрос нет, считают ответчики. Прокуратура поддержала в эту позицию.

Истцы считали, что учет мнения по программе реновации не отвечает базовым требованиям к голосованию. Так, в оспариваемом постановлении четко не прописана процедура проведения подсчета голосов, заявил представитель заявителей Даниил Липин.

В первом аналогичном иске истец, в частности, оспаривал полномочия столичных властей на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также форму выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации. Заявитель указывал, что оспариваемое постановление не соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а именно: международным актам, Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Жилищному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ.

В суде тогда заявили, что по итогам рассмотрения административного дела Мосгорсуд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований заявителя. Сообщалось, что во время заседания были оглашены только вводная и резолютивная части решения, а полный текст решения будет изготовлен в установленный срок.

Голосование по вопросу включения в программу реновации, завершившееся 15 июня, проводилось на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)".