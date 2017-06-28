В деле об убийстве Немцова необходимо найти заказчика, заявил Песков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В деле об убийстве Бориса Немцова надо найти не только исполнителя, но и заказчика, такие дела очень сложные, и на расследование иногда уходят годы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что естественно необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств. Объективности ради стоит признать, что это чрезвычайно сложные дела. И президент неоднократно отвечал на подобные вопросы. Он говорил, что они очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поисков преступников, этот процесс иногда занимает годы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет означать для России, если заказчик убийства Немцова не будет найден, как и в других похожих делах в России.