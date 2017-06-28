Сотрудника игровой комнаты в московском ТЦ подозревают в насилии над детьми

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудник детской игровой комнаты одного из московских торговых центров обвиняется в насилии над мальчиками во время игры, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам собеседницы агентства, 32-летний мужчина обвиняется в двух эпизодах насилия в отношении детей, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

"По версии следствия, мужчина, являясь сотрудником детской игровой комнаты одного из московских торговых центров, во время игры с малолетними мальчиками, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", — сказала Иванова.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, добавила она.