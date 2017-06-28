Сотрудника игровой комнаты в московском ТЦ подозревают в насилии над детьми

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудник детской игровой комнаты одного из московских торговых центров обвиняется в насилии над мальчиками во время игры, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, мужчина, являясь сотрудником детской игровой комнаты одного из московских торговых центров, во время игры с малолетними мальчиками, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", — сказала Иванова.
По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, добавила она.