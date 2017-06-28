УФА, 28 июн — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к условному сроку лишения свободы 56-летнюю няню, которая истязала годовалого воспитанника за то, что малыш мешал ей смотреть сериалы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК ПФ Светлана Абрамова.

Инцидент с маленьким ребенком в Уфе произошел в марте. Следователи выявили в интернете видеокадры, на которых пожилая женщина избивала маленького ребенка.

"Установлено, что 56-летняя няня поместила ребенка в детскую кроватку, чтобы он ей не мешал смотреть телепередачи, но малыш стал плакать и требовать к себе внимания. Тогда женщина взяла в руки младенца и резко с силой бросила его обратно в кроватку, он громко заплакал, а няня в свою очередь начала избивать его руками и ругаться грубой бранью", — рассказала Абрамова агентству.

Женщина признана виновной по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет".

"Няня приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", — рассказала собеседница РИА Новости.