Мужчину пытался украсть буровую установку со стройплощадки в Москве

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мужчина попытался украсть буровую установку со строительной площадки в Москве, в настоящий момент он задержан полицейскими, сообщается на сайте ГУМВД России по столице.

"Оперативники уголовного розыска МО МВД России "Троицкий" Москвы задержали 27-летнего мужчину по подозрению в попытке кражи буровой установки со строительной площадки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от сотрудника охраны одной из стройплощадок, что неизвестный мужчина пытается похитить спецтехнику стоимостью 10 миллионов рублей. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого, им оказался безработный житель Троицка.

По данному факту возбуждено дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.