В Ростове нашли предполагаемого убийцу звукорежиссера городского выпускного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера общегородского выпускного вечера в Ростове-на-Дону Николая Цацака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Ранее источник агентства рассказал, что звукорежиссер общегородского выпускного Николай Цацак был найден мертвым в Ростове-на-Дону. В СУ СК РФ по Ростовской области агентству подтвердили факт нанесения смертельных телесных повреждений жителю Ростова-на-Дону, не называя при этом имени и должности погибшего. Некоторые СМИ сообщили, что подозреваемый в убийстве известного ростовского звукорежиссера задержан в Крыму.

"В результате грамотно проведенных следователями и криминалистами следственного управления следственных действий, при оперативном сопровождении сотрудников полиции, в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 55-летний мужчина", — пояснила Гагалаева.

По данным следствия, 25 июня примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшим, между ними сложились личные неприязненные отношения. В день совершения преступления, по данным СК, подозреваемый встретил шедшего со стоянки потерпевшего, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый камнем нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

Общегородской выпускной состоялся в ночь с 26 на 27 июня на Набережной реки Дон.