Вылетевший на Кубу самолет Azur Air вернулся в "Домодедово"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт "Домодедово" для проверки неисправности, возникшей во время полета, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Самолет, выполняющий рейс ZF 5555 Москва – Варадеро, вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" для проверки неисправности, возникшей во время полёта. Снижение и посадка проходили в штатном режиме", — рассказали в авиакомпании Azur Air.

Пассажирам предоставлен резервный борт, он сейчас готовится к рейсу. Планируется, что вылет состоится в 14:30 по московскому времени.

"Командир воздушного судна принял обоснованное решение, исходя из соображений обеспечения безопасности полета", — отметили в перевозчике.