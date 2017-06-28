Жителя Карелии осудили на 2,5 года за кражу 29 велосипедов за два месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы жителя Петрозаводска, который за два месяца похитил 29 велосипедов, сообщает прокуратура Карелии.

Как установил суд, ранее не судимый 26-летний житель Петрозаводска в течение двух месяцев 2016 года похитил 29 велосипедов в Петрозаводске, Кондопожском, Прионежском, Олонецком и Медвежьегорском районах. Общий размер причиненного ущерба составил 260,7 тысячи рублей, говорится в сообщении.

Как уточняет республиканское надзорное ведомство, мужчина подъезжал к жилым домам на автомобиле, в подъезде выбирал понравившийся велосипед, ломал велозамок, грузил один-два велосипеда в багажник и уезжал в Петрозаводск, где продавал украденное знакомому. В ходе следствия были обнаружены и возвращены владельцам 20 велосипедов, остальные потерпевшие в суде заявили гражданские иски о возмещении ущерба на общую сумму 97,5 тысячи рублей.

"Суд назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу", — сообщает прокуратура.

На прошлой неделе пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю сообщила, что жителю Усть-Лабинского района грозит лишение свободы на пять лет за кражу одного велосипеда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение", ранее он был судим.