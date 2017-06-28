Жительнице Кубани, бросившей новорожденную дочь у дороги, грозит год тюрьмы

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Уголовное дело заведено против 35-летней жительницы Кубани, родившей дочь на улице и оставившей ее на дороге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что к правоохранителям обратился работник родильного дома Краснодара с сообщением, что в приемное отделение была госпитализирована новорожденная девочка, обнаруженная на улице ранним утром в среду жителями поселка Нового Краснодарского края.

Как сообщили в ведомстве, полиция опросила свидетелей происшествия и установила личность женщины, которая родила ребенка возле одного из частных домов, после чего оставила девочку на дороге и скрылась в неизвестном направлении.

"Уже через час при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления участковые уполномоченные полиции задержали женщину, которая направлялась пешком через поле в соседний населенный пункт. 35-летнюю уроженку Крымского района с признаками опьянения доставили в отдел полиции, откуда ее госпитализировали в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице женщина отказалась от своего ребенка и от дальнейшей госпитализации.

"Установлено, что ребенок находился на улице около двух часов. В настоящее время жизни новорожденной девочки ничего не угрожает", — уточнили в полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", предусматривающей лишение свободы до одного года, добавили в ведомстве.