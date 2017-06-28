МЧС обследовало 284 квадратных километров при поиске подростков на Ладоге

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Около 285 квадратных километров акватории Ладожского озера уже обследовали спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"С начала поисков обследовано 284 квадратных километра акватории, 98 из них — плавсредствами", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за минувшие сутки плавсредствами было обследовано 7 квадратных километров озера, а наземная группировка проверила еще 10 километров берега, всего — 74 километра.