МЧС обследовало 284 квадратных километров при поиске подростков на Ладоге

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (32)

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Около 285 квадратных километров акватории Ладожского озера уже обследовали спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба трех неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"С начала поисков обследовано 284 квадратных километра акватории, 98 из них — плавсредствами", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за минувшие сутки плавсредствами было обследовано 7 квадратных километров озера, а наземная группировка проверила еще 10 километров берега, всего — 74 километра.