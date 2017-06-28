Активисты ОНФ в Хабаровске заявляют о новом сбросе нефтепродуктов в Амур

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Активисты ОНФ сообщают о новом сбросе нефтепродуктов в реку Амур через ливневый коллектор в Хабаровске.
"Двадцать восьмого июня активистами Народного фронта зафиксирован масштабный сброс нефтепродуктов из коллектора Курча-Мурча в районе Хабаровской ТЭЦ-2. По оценкам экологов регионального отделения НФ, на данный момент в Амур уже попало более 10 тонн. Площадь загрязнения составляет порядка сотни квадратных метров. Боновые заграждения не справляются", — сообщает региональное отделение ОНФ.
По данным активистов, нефтяные пленки видны на протяжении всей береговой линии города.
Ранее ОНФ направлял письма в адрес МЧС Хабаровского края и территориального управления Росприроднадзора по ДФО с просьбой разобраться в случившемся и дать ситуации правовую оценку.