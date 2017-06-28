Активисты ОНФ в Хабаровске заявляют о новом сбросе нефтепродуктов в Амур

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Активисты ОНФ сообщают о новом сбросе нефтепродуктов в реку Амур через ливневый коллектор в Хабаровске.

В марте этого года активисты ОНФ обнаружили загрязнение нефтепродуктами берега Амура в районе ТЭЦ-2 по улице Тихоокеанской в Хабаровске. Размер пятна составлял более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура. СУ СК РФ по Хабаровскому краю провело осмотр загрязненной территории и сливного коллектора, расположенного в реке Курча-Мурча (впадает в Амур). По факту загрязнения нефтепродуктами было возбуждено уголовно дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ". О новом факте сброса нефтепродуктов ОНФ сообщил 15 июня, тогда отмечалось, что общая протяженность загрязнения составляет более 10 километров.

"Двадцать восьмого июня активистами Народного фронта зафиксирован масштабный сброс нефтепродуктов из коллектора Курча-Мурча в районе Хабаровской ТЭЦ-2. По оценкам экологов регионального отделения НФ, на данный момент в Амур уже попало более 10 тонн. Площадь загрязнения составляет порядка сотни квадратных метров. Боновые заграждения не справляются", — сообщает региональное отделение ОНФ.

По данным активистов, нефтяные пленки видны на протяжении всей береговой линии города.

Ранее ОНФ направлял письма в адрес МЧС Хабаровского края и территориального управления Росприроднадзора по ДФО с просьбой разобраться в случившемся и дать ситуации правовую оценку.