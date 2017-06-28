На Камчатке у браконьеров изъяли 5,7 тонн рыбы с начала лососевой путины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн – РИА Новости. Инспекторы рыбоохраны изъяли у браконьеров более 5,5 тонн незаконно добытых водных биоресурсов с начала лососевой путины на Камчатке, сообщает Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства.

"Количество изъятых водных биоресурсов превысило уровень прошлого года почти в пять раз и составило 5740 кг, из которых 4270 кг – лососевые виды рыб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках административных материалов у нарушителей также изъято 137 транспортных средств, что на 92 единицы больше, чем в 2016 году.

"Стоит отметить, что изъятое транспортное средство, это, прежде всего, отсутствие возможности выхода в браконьерский рейд, и как минимум отсутствие в течение месяца, что положительно сказывается на заполнении нерестилищ. Результаты рыбоохранных мероприятий отражены в данных науки – количество весенней нерки, прошедшей на нерест оказалось самым высоким за последние 10 лет", — сказал руководитель СВТУ ФАР Александр Христенко.

Официально лососёвая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Рыбаки уже добыли 11,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что превышает показатель аналогичного периода за предыдущий нечетный год почти на 3,5 тысячи тонн. Согласно прогнозам науки, в этом году на Камчатке планируется выловить более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей.