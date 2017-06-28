В Кемерово спасли трех детей, тонувших в реке Томь

КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Специалисты Кемеровской службы спасения начали патрулирование водных объектов региона и уже спасли из воды четырех тонущих, в том числе трех детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Благодаря патрулированию с начала лета удалось спасти четырех людей: из озера Красное — одного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а также трех детей 2000-2003 годов рождения. Их спасли из реки Томь в районе Кузнецкого моста", — сказал собеседник агентства.

По его словам, городские спасатели приступили к дежурству на озере Красном с 16 июня, с 20 июня дежурный экипаж контролирует реку Томь. Специалисты на лодках ежедневно патрулируют акватории, маршрут начинается с речки Люскус и заканчивается возле пляжа в Кировском районе.

"Во время рейдов вблизи пляжей спасатели замедляют ход лодки, чтобы досконально оценить ситуацию. Если отдыхающий в воде ведет себя неуверенно или заплыл слишком далеко, спасатели делают предупреждение, в случае необходимости — доставляют человека на берег", — пояснили в ведомстве.

Как уточнили спасатели, судно будет курсировать по водным объектам города весь купальный сезон. В их распоряжении есть спасательные жилеты и круги, а также средства первой медицинской помощи. В случае необходимости спасатели могут проводить поисковые работы под водой: в каждом из экипажей есть обученные водолазы со специальным снаряжением.