На трассе под Красноярском перевернулся автобус

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус, ехавший из города Шарыпово в Красноярск, съехал в кювет и перевернулся, пострадали три человека, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, авария произошла утром на 1 километре автодороги Ачинск — Назарово.

"Водитель автобуса, следовавшего из Шарыпово в Красноярск, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным, три человека пострадали, всем оказана разовая помощь на месте, никто не госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту.