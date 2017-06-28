На Чукотке сильные дожди мешают поискам семьи с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели уже почти две недели ищут двух детей и двух взрослых с опрокинувшейся на Чукотке лодки, которая перевозила семью, поиски осложняются затяжным дождем и подъемом уровня рек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"Поиски продолжаются, вчера снова поднимали воздушное судно, осматриваем территорию. Все осложняется тем, что в округе идут дожди, реки полные, и вода холодная – тела не всплывают, поэтому вероятность найти кого-то небольшая", — сказал собеседник.
По его словам, спасатели надеются найти пропавших после спада уровня воды в реке. Однако на ближайшую неделю синоптики обещают дожди, местами сильные.