На Чукотке сильные дожди мешают поискам семьи с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели уже почти две недели ищут двух детей и двух взрослых с опрокинувшейся на Чукотке лодки, которая перевозила семью, поиски осложняются затяжным дождем и подъемом уровня рек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Моторная лодка 15 июня вышла из села Островное в село Кепервеем Билибинского района, на борту которой были семь человек: родители с четырьмя детьми и рулевой. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй, лодка с людьми перевернулась, матери с дочкой удалось выплыть на берег. В СУ СК сообщили, что мужчина, управлявший лодкой, не имел прав на управление маломерным судном. Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Тело одного ребенка нашли 18 июня.

"Поиски продолжаются, вчера снова поднимали воздушное судно, осматриваем территорию. Все осложняется тем, что в округе идут дожди, реки полные, и вода холодная – тела не всплывают, поэтому вероятность найти кого-то небольшая", — сказал собеседник.

По его словам, спасатели надеются найти пропавших после спада уровня воды в реке. Однако на ближайшую неделю синоптики обещают дожди, местами сильные.