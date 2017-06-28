В Бурятии площадь лесных пожаров выросла на 20% за день

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла за день с 6,2 тысячи до 7,6 тысяч гектаров, сообщает утром в среду региональное агентство лесного хозяйства.

По данным ведомства, за сутки были потушены 17 пожаров на 650 гектарах.

"На 0.00 часов 28 июня на территории лесного фонда республики Бурятия проводятся работы по тушению 52 лесных пожаров в 19 районах республики. Их площадь составляет около 7,6 тысячи гектаров. Из них 40 очагов продолжают действовать, Еще 18 очагов локализованы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в Прибайкальском районе действует крупный очаг на площади более 3 тысяч гектаров. В Баунтовском районе за сутки были обнаружены шесть очагов возгораний в зоне контроля, которые возникли предположительно из-за гроз на площади около 6,4 тысячи гектаров.

На тушении работают более 1,5 тысяч человек и 230 единиц техники. В Бурятии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Доступ жителей в лес запрещен.