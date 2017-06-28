В Бурятии площадь лесных пожаров выросла на 20% за день

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла за день с 6,2 тысячи до 7,6 тысяч гектаров, сообщает утром в среду региональное агентство лесного хозяйства.
"На 0.00 часов 28 июня на территории лесного фонда республики Бурятия проводятся работы по тушению 52 лесных пожаров в 19 районах республики. Их площадь составляет около 7,6 тысячи гектаров. Из них 40 очагов продолжают действовать, Еще 18 очагов локализованы", — говорится в сообщении.
На тушении работают более 1,5 тысяч человек и 230 единиц техники. В Бурятии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Доступ жителей в лес запрещен.