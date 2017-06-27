МГИМО проверяет информацию о якобы участии студента вуза в ДТП с байкером

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Руководство МГИМО ждет информацию от полиции по поводу возможного участия своего студента в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погиб мотоциклист, сообщил проректор вуза Артем Мальгин.

Ранее в СМИ появилась информация, что виновником аварии на Кутузовском проспекте стал автомобиль Mercedes, за рулем которого был пьяный 20-летний студент МГИМО. На большой скорости он сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия. Однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

"Пока мы разбираемся, потому что надо получить достоверную информацию из полиции. Мы предприняли все меры для получения этой информации, мы связались с ГУВД и ждем дополнительную информацию. Как вы понимаете, что ассоциация студента с МГИМО, она не создает каких-то специальных уже отношений между этим, к сожалению, очень горестным фактом и тем, что может сделать университет", — сказал в эфире телеканала "Россия 24" проректор МГИМО Артем Мальгин.

Как сообщило столичное управление ГИБДД, авария произошла в ночь на понедельник, водитель насмерть сбил мотоциклиста.