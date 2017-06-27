Суд отказал экс-губернатору Брянской области Денину в УДО

БРЯНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд в Брянской области не удовлетворил ходатайство об УДО бывшего губернатора Брянской области Николая Денина, приговоренного к четырем годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает прокуратура.

Заявление Денина, который находится в колонии уже более полутора лет, рассматривалось в Клинцовском городском суде.

"Суд согласился с мнением помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области Александра Середы об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства Денина и отказал в условно-досрочном освобождении последнего", — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд 19 ноября 2015 года приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. В настоящий момент долг по иску составляет 17,57 миллиона рублей, отмечает прокуратура.

Как установил суд, в декабре 2011 и январе 2012 года губернатор, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка", из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность". Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба. По информации, ранее озвученной адвокатами, следствие было проведено в спешном порядке, а приговор Денину был вынесен скоропалительно — спустя четыре с половиной часа после окончания судебных прений.