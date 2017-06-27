В Калининграде полиция возбудила дело после гибели пенсионерки

КАЛИНИНГРАД, 27 июн — РИА Новости. Следователи управления МВД по Калининграду возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого под колесами троллейбуса погибла пенсионерка, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

"Установлено, что 42-летняя женщина-водитель троллейбуса, двигаясь по Ленинскому проспекту, допустила наезд на 85-летнюю калининградку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП было зарегистрировано в областном центре 26 октября 2016 года. По результатам автотехнической и других экспертиз следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.