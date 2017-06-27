Присяжные взяли перерыв в обсуждении вердикта по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Присяжные в Московском окружном военном суде не смогли прийти к единогласному мнению по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"К единому мнению мы не пришли. Решили взять перерыв до завтра", — сказала старшина коллегии присяжных.

Судья попросил убрать опросник в сейф, а ключ от него забрать с собой, после чего объявил перерыв до завтра, 28 июня.

Во вторник, после напутственного слова судьи, присяжные в 16.00 ушли в совещательную комнату для вынесения вердикта, но пробыли там только два часа, по истечении которых попросили суд сделать перерыв до завтра.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.