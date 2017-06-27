СК завершил следствие в отношении бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова завершено, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями", — сказала она.

По словам Петренко, Ежов, будучи директором департамента градостроительства Приморского края, с 6 по 20 декабря 2013 года "использовал свои служебные полномочия и вопреки интересам службы" подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту. На основании этих документов подрядная организация получила оплату за работы, часть из которых фактически была не выполнена.

Ущерб, по оценке СК РФ, превысил 24,6 миллиона рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, что послужило основанием для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", — заключила Петренко.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.