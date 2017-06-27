Отец погибшего в Балашихе мальчика просит признать себя потерпевшим

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отец 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП в городе Балашиха и в крови которого экспертиза обнаружила алкоголь, будет добиваться признания себя потерпевшим по уголовному делу о халатности, сообщила РИА Новости председатель коллегии адвокатов Павла Астахова, адвокат Виктория Данильченко.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

"По словам Романа Шимко — отца мальчика — его проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП только спустя месяц. Затем стали известны результаты экспертизы, согласно которой в крови погибшего обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле. Содержание такого количества алкоголя в крови 6-летнего ребенка ставит под сомнение достоверность экспертизы. Вопиющая ситуация, сложившаяся вокруг трагедии, требует самого тщательного и профессионального расследования. В первую очередь мы будем добиваться признания отца мальчика потерпевшим в уголовном деле о халатности", — отметила адвокат.

По словам Данильченко, в настоящее время МВД и СК расследуют по данному факту два уголовных дела: о самом ДТП и о халатности при проведении экспертизы. По последнему делу Шимко не является потерпевшим, а имеет статус свидетеля.

"Признание Шимко потерпевшим в деле о халатности позволит расширить круг правомочий в уголовном процессе", — пояснила адвокат.