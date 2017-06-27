МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Спецслужбы ежедневно сталкиваются с хакерскими атаками на сайты первых лиц РФ, сбои в работе этих интернет-страниц отсутствуют, рассказал РИА Новости источник в службах, обеспечивающих безопасность РФ.

"Кибератаки ведутся постоянно. Но сайты первого и второго лиц государства работают, сбоев нет. Это и говорит о хорошей работе специалистов по кибербезопасности", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ФСО РФ (в ведении службы находится обеспечение работы сайтов органов власти), от комментариев отказались.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.