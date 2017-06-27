СК проверит данные об осквернении подростками памятника в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту осквернения несовершеннолетними памятника в городе Беломорске, сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

"В правоохранительные органы города Беломорска обратился местный житель с заявлением о том, что группа несовершеннолетних осквернила памятник "Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, Защитникам Отечества 1941-1945", установленный в городе Беломорске", — говорится в сообщении.

По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Беломорске якобы был привлечен к дисциплинарной ответственности полицейский за резкие комментарии к размещенной в одной из соцсетей фотографии, на которой несколько подростков вызывающе позируют у памятника погибшим в годы ВОВ. Полицейского возмутило такое поведение, о чем он написал в своих комментариях, также он вступился за героев войны и рекомендовал молодым людям изучать историю, чтобы гордиться подвигом предков. Сообщалось, что матери одного из подростков не понравился комментарий полицейского, и она написала на него заявление в отделение полиции. СМИ также сообщали, что полицейские из разных регионов устроили флешмоб в соцсетях в поддержку коллеги из Беломорска с хэштегом #Лешаправ.

25 июня МВД по республике Карелия опровергло информацию СМИ о наказании сотрудника полиции в Беломорске за комментарий в соцсети. По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка по факту размещения комментария. В ведомстве добавляли, что в ходе проверки "будут объективно и всесторонне изучены материалы и по окончании принято решение в соответствии с законодательством".