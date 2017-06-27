Бывший вице-мэр Новосибирска освободился из колонии по УДО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин освободился из екатеринбургской ИК-2, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУ ФСИН по Свердловской области.

"Сегодня по решению суда он освободился условно-досрочно", — сказал представитель управления.

В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд за участие в организованном преступном сообществе "Труновские" и другие преступления приговорил экс-чиновника администрации Новосибирской области Александра Солодкина (старшего) к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина (младшего) — к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, а бывшего замглавы наркополиции по Новосибирской области Андрея Андреева — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 805 тысяч рублей.

В июне 2016 года Верховный суд РФ изменил приговор, снизив Солодкину (младшему) наказание до 8 лет колонии, Андрееву — до 7 лет, а приговор Александру Солодкину (старшему) оставил без изменения. Через некоторое время последний был освобожден в связи с учетом времени нахождения в СИЗО, а Андреев вышел по УДО.

В середине июня 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Александра Солодкина (младшего) об условно-досрочном освобождении.