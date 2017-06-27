Суд не привлек вице-президента АФК "Система" Розанова к спору с "Роснефтью"

УФА, 27 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался привлекать вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова к спору с "Роснефтью" на 170,6 миллиарда рублей по "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В ходатайстве о привлечении Розанова к участию в деле отказать", — решила судья Ирина Нурсултанова.

Розанов хотел быть третьим лицом на стороне ответчика, не заявляя самостоятельных требований. Как пояснил его представитель, Розанов участвовал в заседании совета директоров, где приняли решение о реорганизации "Башнефти", которую "Роснефть" считает убыточной для башкирской нефтяной компании, поэтому мог бы прояснить ряд вопросов.

Кроме того, на заседании ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица подал Феликс Евтушенков (сын основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова). Он обосновал свое желание тем, что в рамках спора по сути будет решаться вопрос о законности и правомерности решений, принятых советом директоров "Башнефти", председателем которого он являлся.

Также ходатайство о включении соистцом в дело подал некий Алексей Леонидович Кислицын, его аргументация пока неизвестна.

"Роснефть" сочла, что тактика вступления дополнительных участников в процесс рассчитана на его затягивание. Представители компании возражали против удовлетворения данных ходатайств. "Это злоупотребление процессуальными правами", — сказал юрист "Роснефти".