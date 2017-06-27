Суд не привлек вице-президента АФК "Система" Розанова к спору с "Роснефтью"

УФА, 27 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался привлекать вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова к спору с "Роснефтью" на 170,6 миллиарда рублей по "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Розанов хотел быть третьим лицом на стороне ответчика, не заявляя самостоятельных требований. Как пояснил его представитель, Розанов участвовал в заседании совета директоров, где приняли решение о реорганизации "Башнефти", которую "Роснефть" считает убыточной для башкирской нефтяной компании, поэтому мог бы прояснить ряд вопросов.
Также ходатайство о включении соистцом в дело подал некий Алексей Леонидович Кислицын, его аргументация пока неизвестна.
"Роснефть" сочла, что тактика вступления дополнительных участников в процесс рассчитана на его затягивание. Представители компании возражали против удовлетворения данных ходатайств. "Это злоупотребление процессуальными правами", — сказал юрист "Роснефти".