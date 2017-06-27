За год в Крыму выявили 17 иноагентов, заявил Патрушев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. С марта 2016 года в Крыму пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, выявлены 17 организаций — иностранных агентов, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента", — сообщил Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

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