В Новгороде требуют уволить вице-мэра за размещение в Сети детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области настаивает на увольнении своевременно не отчитавшегося о доходах заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, арестованного по обвинению в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство региона.

"Установлено, что в нарушение требований федерального закона "О противодействии коррупции" заместитель главы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев не представил справку о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, а также своей супруги. По данному факту прокуратура внесла мэру Великого Новгорода представление, в котором указано на необходимость увольнения Фадеева (на рассмотрении)", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в мае Новгородский областной суд продлил до 25 августа арест Фалеева, взятого под стражу в мае 2016 года. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям "распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет", "совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста", а также "совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "мужеложство с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", уточняет прокуратура региона.

Как заявляет следствие, вице-мэр Великого Новгорода, будучи пользователем социальной сети "ВКонтакте", с помощью мобильного телефона в течение последних двух лет размещал на своей странице под псевдонимом "Дмитрий Лазарев" видеоролики, доступные для всеобщего просмотра и копирования. По данным областной прокуратуры, в соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц.

Кроме того, как полагает надзорное ведомство, в 2015–2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них мужеложство.