В Новгороде требуют уволить вице-мэра за размещение в Сети детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области настаивает на увольнении своевременно не отчитавшегося о доходах заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, арестованного по обвинению в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство региона.
Как сообщалось ранее, в мае Новгородский областной суд продлил до 25 августа арест Фалеева, взятого под стражу в мае 2016 года. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям "распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет", "совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста", а также "совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "мужеложство с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", уточняет прокуратура региона.
Кроме того, как полагает надзорное ведомство, в 2015–2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них мужеложство.