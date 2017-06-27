Крупный груз контрабанды алкоголя пытались ввезти в Россию из Японии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники погрануправления ФСБ России изъяли в Приморье более 2,5 тысячи литров контрабандного алкоголя, прибывшего на теплоходе из Японии, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю предотвращена попытка незаконного ввоза в РФ более 230 коробок элитного японского алкоголя объемом более 2,5 тысячи литров. Указанную продукцию злоумышленники пытались ночью вывезти на четырех маломерных плавсредствах с теплохода, прибывшего из Японии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что рыночная стоимость изъятого алкоголя составляет более четырех миллионов рублей. Разбирательство по данному факту продолжается.