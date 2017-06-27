Мужчина на западе Москвы, по предварительным данным, покончил с собой

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, найденный во вторник на западе Москвы с ранением, предварительно, покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.
Она отметила, что при осмотре места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие.
Следователи продолжают осматривать место происшествия, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.