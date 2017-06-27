В Ростове-на-Дону найден мертвым звукорежиссер общегородского выпускного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Звукорежиссер общегородского выпускного в Ростове-на-Дону Николай Цацак найден мертвым с телесными повреждениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Найдено тело режиссера общегородского выпускного, Николай Цацак должен был озвучивать данное мероприятие. Возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

В СУСК РФ по Ростовской области РИА Новости подтвердили факт нанесения смертельных телесных повреждений жителю Ростова-на-Дону, не называя при этом имени и должности погибшего. "По данным следствия, 25 июня 2017 года примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы", — пояснила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

Она добавила, что в настоящее время выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Общегородской выпускной состоялся в ночь с 26 на 27 июня на Набережной реки Дон.