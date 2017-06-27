В Ростове-на-Дону найден мертвым звукорежиссер общегородского выпускного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Звукорежиссер общегородского выпускного в Ростове-на-Дону Николай Цацак найден мертвым с телесными повреждениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В СУСК РФ по Ростовской области РИА Новости подтвердили факт нанесения смертельных телесных повреждений жителю Ростова-на-Дону, не называя при этом имени и должности погибшего. "По данным следствия, 25 июня 2017 года примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы", — пояснила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.
Общегородской выпускной состоялся в ночь с 26 на 27 июня на Набережной реки Дон.