После спасения розовых собак под Геленджиком полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Правоохранители организовали проверку информации о найденных под Геленджиком двух собак породы самоед, выкрашенных в розовый цвет, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в сообществе "Хаски Хэлп" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы самоед с выкрашенной в розовый цвет шерстью. По словам активистов, собак использовали в качестве реквизита для платных уличных фотосессий, а когда животные "отработали свое", хозяева оставили их в лесу в 60 километрах от Геленджика. Волонтеры не исключают, что в лесу мог остаться третий пес, который сторонится людей.

"По информации СМИ организована проверка. Материалы для проверки направлены в полицию", – сообщили в прокуратуре региона.